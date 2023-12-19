Автолизинг – это приобретение и передача автомобиля во временное пользование за плату на основании договора между лизингодателем и лизингополучателем. Регулируется гл. 34 Гражданского кодекса РФ и федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)». В России до 2010 года данная услуга была доступна только юридическим лицам для приобретения транспорта в коммерческих целях, но на сегодняшний день предоставляется и физическим лицам (не являющимся индивидуальными предпринимателями), в т. ч. и на легковой транспорт.

По сравнению с автокредитованием договор автолизинга имеет ряд преимуществ. Во-первых, лизинговые платежи, как правило, меньше выплат по кредиту, так как рассчитываются за вычетом остаточной стоимости автомобиля и строятся по более гибкому графику.

Во-вторых, для получения автомобиля по договору лизинга клиенту чаще всего достаточно представить только паспорт и второй документ на выбор: ПТС, СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт и т. д.

В-третьих, поскольку автомобиль находится в аренде, клиент имеет возможность поменять его на другой по истечении срока лизинга или через оговоренный в договоре период.