Новых автомобилей доставили покупателям в 2023 году
250
Автолизинг – это приобретение и передача автомобиля во временное пользование за плату на основании договора между лизингодателем и лизингополучателем. Регулируется гл. 34 Гражданского кодекса РФ и федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)». В России до 2010 года данная услуга была доступна только юридическим лицам для приобретения транспорта в коммерческих целях, но на сегодняшний день предоставляется и физическим лицам (не являющимся индивидуальными предпринимателями), в т. ч. и на легковой транспорт.
Виды автолизинга
Существуют два вида автолизинга:
с переходом права собственности на автомобиль и без. В первом случае по окончании срока договора аренды клиент может выкупить авто у лизингодателя по остаточной стоимости,
во втором – вернуть автомобиль в компанию и оформить договор на новую машину.
Преимущества автолизинга
По сравнению с автокредитованием договор автолизинга имеет ряд преимуществ. Во-первых, лизинговые платежи, как правило, меньше выплат по кредиту, так как рассчитываются за вычетом остаточной стоимости автомобиля и строятся по более гибкому графику. Во-вторых, для получения автомобиля по договору лизинга клиенту чаще всего достаточно представить только паспорт и второй документ на выбор: ПТС, СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт и т. д. В-третьих, поскольку автомобиль находится в аренде, клиент имеет возможность поменять его на другой по истечении срока лизинга или через оговоренный в договоре период.
Zeekr BMW Mercedes Maybach Toyota LiXiang Yangwang Voyah Avatr Lotus Hiphi Range Rover
Zeekr BMW Mercedes Maybach Toyota LiXiang Yangwang Voyah Avatr Lotus Hiphi Range Rover
Zeekr BMW Mercedes Maybach Toyota LiXiang Yangwang Voyah Avatr Lotus Hiphi Range Rover
Zeekr BMW Mercedes Maybach Toyota LiXiang Yangwang Voyah Avatr Lotus Hiphi Range Rover
Получите автомобиль у наших партнёров
Вы так же можете выбрать любой автосалон самостоятельно
Elcars club
Москва, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, строение 1, Блок А , Офис 402/3А
Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулёва 13
Berg Auto Premium
Москва, Новорижское шоссе, 17-й километр, 1
KVANTA
Москва, 3-й Силикатный проезд, 4, корп. 1, стр. 2
CarSalDing
Москва, 4-й Лихачевский пер.,3А
Памавтотрейд
Москва, МКАД 51-й километр, владение 4
ФранкАвто
Москва, Ярославское шоссе, 42
Узнайте о гарантиях, сроках, подарках и подберите автомобиль с нашим экспертом